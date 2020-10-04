Haberler Süper Lig Son dakika: Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Son dakika: - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Son dakika... 'in 4. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 08:15 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 17:46
Son dakika: Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

'de heyecan devam ediyor. ile Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yönetecek. Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda. Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

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Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

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