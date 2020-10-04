Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü saat 19:00'da çalan mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Alan, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Emre, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Diagne

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya geliyor.

İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.