Haberler Süper Lig Denizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. 'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 08:57 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 08:57
Denizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. ile 'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yönetecek. Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Denizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Konyaspor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, , , Fabiano, Bergdich, Aissati, , Murawski, Sagal, Rodallega

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Kravets

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