Haberler Süper Lig Denizlispor - Konyaspor | CANLI

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'in 4. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. 'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 08:57 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 13:39
Denizlispor - Konyaspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. ile 'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi yönetiyor.

DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Denizlispor - Konyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Leismann, Recep, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Kravets

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