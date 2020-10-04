Haberler Süper Lig Alanyaspor - Hatayspor | CANLI

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'in 4. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Ligde 7'şer puanı bulunan iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor. Heyecan düzeyi yüksek zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 09:19 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 15:57
Alanyaspor - Hatayspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. ile 'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Ligde 7'şer puanı bulunan iki ekip, karşılaşmadan galipbiyetle ayrılarak liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor.

ALANYASPOR - HATAYSPOR CANLI


ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Sackey, Aabid, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Hatayspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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