Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Hatayspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Ligde 7'şer puanı bulunan iki ekip, karşılaşmadan galipbiyetle ayrılarak liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor.

ALANYASPOR - HATAYSPOR CANLI





ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Sackey, Aabid, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Hatayspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.