Süper Lig'den haberler (03.10.20)

KERİM GÖZTEPE'DE

Göztepe, Altınordu'nun genç yeteneği Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki sağ bek ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 2014-2015 sezonunda Altınordu'da profesyonel olan genç savunmacı, İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 91 maça çıktı.

GEÇMİŞ OLSUN G.BİRLİĞİ

Ligde yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak Gençlerbirliği'nde koronavirüs kabusu yaşandı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; 2 futbolcu ve 2 personelde Beşiktaş maçı öncesi yapılan rutin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Futbolcu ve personel için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

SAMBACI ANDRADE ÇAYKUR RİZESPOR'DA

Rizespor, Porto'dan Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Farnando Andrade, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, geçen sezon da kiralık olarak Sivasspor'da forma giymişti.

GAZİANTEP FK VETRİH'İ DE ALDI

Gaziantep FK transfere hız verdi. Önceki gün Malili golcü Dickoh'u renklerine bağlayan kırmızı- siyahlılar, dün de Rize'den Sloven ön libero Vetrih ile 1 yıllık imza attı. 30 yaşındaki Vetrih, Bu sezon 2 karşılaşmada ter döktü. Geride bıraktığımız sezon 27 maçta boy gösterdi. Tecrübeli futbolcu, 3 kez de milli oldu.