Haberler Süper Lig TFF açıkladı! 3 yardımcı hakemin corona virüsü test sonucu pozitif

açıkladı! 3 yardımcı hakemin corona virüsü test sonucu pozitif

Son dakika haberi: , üc klasman yardımcı hakemin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Üç klasman yardımcı hakemimizin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 testi sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:08
TFF açıkladı! 3 yardımcı hakemin corona virüsü test sonucu pozitif

(), üç klasman yardımcı hakeminin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üç klasman yardımcı hakemimizin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 testi sonuçları pozitif çıkmıştır." denildi.

Hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen, talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği aktarıldı.

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