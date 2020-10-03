Haberler Süper Lig BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor | CANLI

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport TAV | CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 07:45 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:31
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor.

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Issam, Adem.

FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Mukairu, Amilton, Jahovic.

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