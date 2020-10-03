BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor.
YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Issam, Adem.
FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Mukairu, Amilton, Jahovic.