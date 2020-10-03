BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







BB ERZURUMSPOR - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Hasan, Kaan, Mina, Mehmet Murat, İbrahim, Obertan, Novikovas, Mayega, Emrah, Rashad Muhammed.



Rizespor: Gökhan, Moroziuk,Yasin, Emir, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Michalak, Doğan, Remy.



BB ERZURUMSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı. Müsabaka beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.