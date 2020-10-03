Haberler Süper Lig BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Erzurumspor - | CANLI

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Erzurumspor sahasında ile karşı karşıya geliyor. İki ekibin de kazanmak için mücadele verdiği mücadelenin fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 07:53 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:00
BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Mücadelenin fotomac.com.tr'de...



BB ERZURUMSPOR - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
BB Erzurumspor: Farnolle, Hasan, Kaan, Mina, Mehmet Murat, İbrahim, Obertan, Novikovas, Mayega, Emrah, Rashad Muhammed.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk,Yasin, Emir, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Michalak, Doğan, Remy.

BB ERZURUMSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı. Müsabaka beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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