Haberler Süper Lig Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:05
Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Göztepe maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: , Rafael, Ponck, Epureanu, Mbombo, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Visca, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba

Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, , , Berkan Emir, , Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Ideye

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