Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Göztepe maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Mbombo, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Visca, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba

Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Ideye