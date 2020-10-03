Haberler Süper Lig Başakşehir - Göztepe | İlk 11'ler belli oldu

- | İlk 11'ler belli oldu

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'lerde kimler var? Maçla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:02
Başakşehir - Göztepe | İlk 11'ler belli oldu

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba

Göztepe: İrfan Can, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mossoro, Soner, Tripic, Ideye

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Göztepe maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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