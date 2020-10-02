Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 2 Ekim Cuma günü saat 20:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

UĞURCAN ÇAKIR VE PLAZA KADRODA YOK

Trabzonspor, "Süper Lig'de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleriyle iki futbolcunun maç kadrosunda yer almadığını duyurdu.