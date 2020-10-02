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FK 1-1 | MAÇ SONUCU

'in 4'üncü haftasında deplasmanda FK ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Fırtına'nın golü 64'üncü dakikada Campi'den gelirken Gaziantep FK'nin golünü 90+3'üncü dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 10:19 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 22:23
Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

'in 4'üncü haftasında FK ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan ve 'un yönettiği zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı

Trabzonspor'un golü 64'üncü dakikada Campi'dne gelirken, Gaziante FK'nın golünü 90+3'üncü dakikada Maxim kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 5'e, Gaziantep FK'da 3 puana yükseldi.

39. MAÇTA İLK GOLÜ

Trabzonspor forması ile 39. resmi maçına çıkan Arjantinli stoper Campi, bordo-mavili forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

FLAVIO KIZARDI

Trabzonspor'un yeni transferi Flavio, 90'ıncı dakika ceza sahası içinde rakibinin ayağına bastı, hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

Sarı kartı bulunan Flavio, ikinci sarı karttan gördü ve oyun dışında kaldı. Yeni böylece 4 haftada 2'nci kırmızı kartı görmüş oldu.

SUMUDICA DA KIZARDI

Gaziantep FK Sumudica da, Fırat Aydınus'un VAR'ı kontrol ettiği sürede hakeme itirazda bulununca kırmızı kartla tribüne yollandı.

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