Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Fırat Aydınus'un yönettiği zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı

Trabzonspor'un golü 64'üncü dakikada Campi'dne gelirken, Gaziante FK'nın golünü 90+3'üncü dakikada Maxim kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 5'e, Gaziantep FK'da 3 puana yükseldi.

39. MAÇTA İLK GOLÜ

Trabzonspor forması ile 39. resmi maçına çıkan Arjantinli stoper Campi, bordo-mavili forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

FLAVIO KIZARDI

Trabzonspor'un yeni transferi Flavio, 90'ıncı dakika ceza sahası içinde rakibinin ayağına bastı, hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

Sarı kartı bulunan Flavio, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Yeni transfer böylece 4 haftada 2'nci kırmızı kartı görmüş oldu.

SUMUDICA DA KIZARDI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica da, Fırat Aydınus'un VAR'ı kontrol ettiği sürede hakeme itirazda bulununca kırmızı kartla tribüne yollandı.