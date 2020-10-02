Haberler Süper Lig Ankaragücü - Kayserispor | CANLI

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'in 4. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Mücadele 'nda oynanıyor. İki ekipte mutlak galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 09:23 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 20:01
Ankaragücü - Kayserispor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Ankaragücü geride kalan 3 haftada 1 puan elde ederken, Kayserispor'un 3 puanı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20:00'da çalan Ankaragücü - Kayserispor mücadelesi beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadele corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanıyor.

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Erdi, Pinto, Pazdan, Kitsiou, Diousse, Lukasik, Paintsil, Adzic, , Borven

Kayserispor: Lung, Yasir, Attamah,Sapunaru, Miguel Lopes, Kolovetsios, Kanga, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, İlhan Parlak

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