Camia sahip çıkmalı

Sergen Yalçın bu ligin en zeki hocası ve öz güveni en yüksek teknik direktörü. Böyle farklı bir yenilgisi o da beklemiyordu.



Beşiktaş yenilebilir ama futbolcular sahada öncelikle mücadele etmeli. Sergen Yalçın'ın takımı ile daha fazla birlikte olması şart.

Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konya'ya da 4-1 yenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hataları neydi? Kara Kartal'da eksik olan ne?

ZEKİ UZUNDURUKAN: Vida, yenilen 4 golün 3'ünde acemice hatalar yaptı.... Ki Vida'dan bahsediyoruz. Daha düne kadar Beşiktaş'ın savunmadaki güvencesinden, en iyi isminden... O maçta Vida'nın kafası maçta mıydı; yoksa başka bir yerde miydi diye çok düşündüm. Yenilen bir golde rakibine 'al da at' diye asist yaptı adeta. Vida tecrübesindeki bir oyuncunun böyle bir hatayı yapma lüksü yok. Yaparsa takımını da böyle yakar işte. Sergen Yalçın, bir hastalık süreci geçirdi. İlk 2 maçta takımından uzak kaldı. Konyaspor maçında takımı ile birlikteydi. Ama Sergen Yalçın da böyle bir yenilgiyi beklemiyordu. Sergen Yalçın bu ligin en zeki hocası ve öz güveni en yüksek teknik direktörü. Takım zaten farklı yenilgi nedeniyle üzgün, mutsuz. Siyahbeyazlı camia Sergen Yalçın'a sahip çıkmalı ve destek vermeli. Yeni transferlerle Beşiktaş toparlanacak ve şampiyonluk yarışısının içinde olacaktır. Buna inanıyorum. Ayrıca Sergen Yalçın da gerekeni yapacaktır. Ama Beşiktaş'ın Aboubakar dışında da Kalinic gibi bir golcüye daha ihtiyacı var. Bunların hepsi limit meselesi. Durum nedir, bunu en iyi Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici arkadaşları biliyor. Ama ben bu kadar sakatlık yaşayan Aboubakar'ı ilk maçında beğendim. Çok çalıştı, hücum hattına hareket getirdi. Eski Aboubakar'dan kesitler sundu. Eğer sakatlık sorunu yaşamazsa, vay rakip stoperlerin haline. Çok can yakar bu Aboubakar... Golcü dışında savunmasında da sorunları var Beşiktaş'ın. Siyah-beyazlılar defansta güven vermiyor. Sergen hocanın buraya bir çözüm bulması da şart...

REHA KAPSAL: Sergen Yalçın geçen sezon koronavirüs döneminin en başarılı teknik adamlarındandı. Beşiktaş'ı o zor süreçte çok iyi

toparladı. Evet sezon başında takımdan önemli oyuncular ayrıldı ve de saha içi liderlerini de kaybettiler. Özellikle PAOK maçından itibaren başlayarak hem Avrupa'da Rio Ave'ye elenmeleri, hem ligde tutarsız ve beklenen kalitenin altında oyunlarıyla sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Hatta Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendiklerinde 'Kötünün iyisi kazandı' demiştim. Sergen hoca bu sezon çok formsuz ve hâlâ saha içine dönemedi. Odaklanacağı yer öncelikle antrenmanlardır. Bunun devamında çıkan ürünü de maçlarda herkes nasıl olduğunu görmek ister. Bu sene ortaya çıkan tablo çok olumsuz. Gelen oyuncular kalitesiz, Beşiktaş seviyesinden uzak. Geçen sezondan kalan futbolcuların performansı da düşük. Yalnız bu düşüş fiziksel, zihinsel ve taktikselin yanı sıra mental anlamda da yaşanıyor. Bu da bir takım için en tehlikeli unsurdur. Beşiktaş yenilebilir ama futbolcuların sahada

öncelikle mücadele etmesi gerekir. Saha içi lideri olmadığından, ilk golü yedikten sonra takım bütünlüğünden uzaklaşarak herkesin kendi kafasına göre oyun oynaması açıklanabilir bir davranış değil. Skora teslim olmaları ve vurdumduymaz hareketleri sonucunda Konya deplasmanından farklı mağlubiyetle döndüler. Bana göre 3 puandan daha da fazlasını kaybettiler. Sergen Yalçın'ın takımı ile daha fazla birlikte olması gerekir. Ben Yalçın'ın tesislerde az vakit geçirdiğine yönelik duyum aldım. İnşallah doğru değildir. Bu iş kart basılacak bir iş değildir, mesai kavramı yoktur. Büyük başarılar ve hedefler varken saat kavramı ortadan kalkar. Bu meslek öyle bir meslektir. Onun için Sergen hoca gibi önü açık, benim de başarılı olacağına inandığım bir teknik adamın daha fazla saatini Ümraniye'de geçirip takımına daha fazla mesai harcaması şart. Onun takıma dokunuşları, oluşturacağı farklı oyunlar zaten kısıtlı olan kadro kalitesine olumlu yönde yansıyacaktır.



YENİ LİDER BAKER



Trabzonspor, Malatya'yı rahat yenerek ilk galibiyetini aldı. Afobe 2 golle patladı, Baker ve Flavio asist yaptı. Fırtına için yeni bir sayfa açıldı mı?

ZEKİ UZUNDURUKAN: Trabzonspor, ligin ilk 2 haftasında başarısız sonuçlar alınca, taraftarlar arasında bir panik durumu yaşandı. Camia; yeni transferlerin, takımdan ayrılan Sosa, Novak ve Sörloth'un boşluğunu dolduramayacağını düşündü. Evet Sörloth'un boşluğu hiçbir zaman dolmayacak belki de... Ama Malatyaspor maçında görüldü ki, Afobe başarılı bir ceza sahası golcüsü. Havadan ve yerden etkili bir forvet. Rakip stoperlere kendisini unutturuyor. Baker ise Trondsen'in yokluğunda takım liderliğine soyunmuş durumda. Sosa'dan çok daha hızlı, güçlü ve oyun görüşü yüksek bir oyuncu. Ayağına aldığı her topta hücumu ve gol attırmayı düşünen bir oyuncu Baker. Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür ile de uyumu çok iyi. Takımı yeni yeni tanıyor. İlerleyen haftalarda Sosa'yı unutturacak bir oyuncu. Baker bu takımın lideri olur. Oyun aklı olur. Abdulkadir Parmak ile Flavio da iyi bir ikili olma yolunda. Flavio çok hareketli bir oyuncu. Oyundan hiç kopmuyor. Savunmada Edgar çok sağlam bir stoper. Hüseyin Türkmen'i taraftarlar çok eleştiriyor. Hüseyin de bu eleştirilerden çok etkileniyor. Ben Hüseyin'in stoper donanımına inananlardanım. Zamana ve morale ihtiyacı var. Çünkü Hüseyin takımı için savaşıyor. Onu kaybetmek değil, kazanmak lazım. Burada taraftara ve Eddie Newton'a büyük iş düşüyor. Ama uzun lig maratonunda stoper hattında sakatlıklar çok sık yaşanıyor. O yüzden buraya Edgar kalitesinde bir stoper daha transfer edilmeli. Zaten Trabzon-spor yönetimi de günlerdir bu mevkiye en iyisini bulmak için adeta ince eleyip, sık dokuyor. Sonuç olarak Malatyaspor galibiyeti, Newton konusunda kafalardaki soru işaretlerini şimdilik olumluya çevirdi. Ama daha ligin başındayken şu iddiada bulunabilirim ki; bu Trabzon-spor zirve yarışının içinde sonuna kadar olur. Ancak şunu da biliyoruz ki, şampiyon olmak için sadece güçlü kadrolar yetmiyor. Hakemlerin adaletli yönetimi de çok önemli. Ama Trabzonspor, daha sezonun başında hakemler konusunda yine şanssız ve yine geçen yılki kabus gibi senaryoyu yaşamaya devam ediyor. Yeni MHK'nin bütün takımlara eşit mesafede bulunması, hakemlerinin de adalet dağıtması şart! Yoksa sezon sonunda Başkan Serdar Tatlı gider, bir başkası gelir...

REHA KAPSAL: Yeni sayfa açıldı demek için bence erken. Bir galibiyet aldılar, moral açısından bu önemlidir ama saha içi eksikleri yine var. Bu da gelen ve giden futbolcuların arasındaki farktan kaynaklanıyor. Özellikle yeni takımların oyun kurgularında sezon başı sıkıntılar olabilir. Burada en önemli olan şey takımın omurgasında yer alan isimlerin ayrılması ve yeni gelenlerin profilleri ile birlikte adaptasyon sıkıntısı yaşanması beklenen ve ön görülebilir bir durumdu. İyi bir stoper, iyi bir santrfor takviyesi yapılırsa, Pereira ve Ekuban da sakatlıktan döndüğünde işler yoluna girecektir. Futbolcuların oyun pratiği artıp birbirine uyumları daha iyi seviyeye geldikten sonra bordo-mavililerin oyunu da daha üst seviyeye çıkacaktır. Bu değişimi ve gelişimi yapacak, takımın oyun kalitesini, seviyesini yukarıya çekecek olan teknik direktör Newton'dur. Bordo-mavililer eksiklerini de tamamladıktan sonra eldeki oyuncularla birlikte değerlendirmek daha doğru olur. Bunun için de 7-8 haftalık bir sürenin geçmesi gerekir. Takımın seviyesini net bir şekilde görmüş oluruz. Ondan sonra daha sağlıklı değerlendirme yapabiliriz.