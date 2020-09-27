Süper Lig'den haberler (27.09.20)

BAŞAKŞEHİR DİBE ÇAKILDI

Son şampiyon Başakşehir sezona 3 yenilgiyle başladı. Başakşehir geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada puan alamayan ilk ekip oldu. Sezona G.Birliği yenilgisiyle giren Başakşehir öğrencileri Galatasaray ve Karagümrük'e de 2-0 yenildi.

DENİZLİ ŞUT ÇALIŞTI

Horozlar, pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Robert Prosinecki oyuncularına bol bol şut idmanı yaptırdı. Hırvat çalıştırıcı idman boyunca güzel golleri alkışladı. İdman çift kale maçla sona erdi.

SİVASSPOR HAZIR

Süper Lig'de Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Yiğidolar teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdikten sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Önemli randevu bugün 16.00'da Sivas'ta oynanacak.

ÇAYKUR RİZE'DE HEDEF 3 PUAN

Sezona iki yenilgiyle başlayan Karadeniz ekibi, Alanyaspor karşısında 3 puanı hedefliyor. Teknik direktör Stjepan Tomas "Artık kazanma vaktimiz geldi. İyi oyunla birlikte galip gelmek istiyoruz. Takımda moraller yerinde. Oyuncularım da hafta boyunca çok hırslı çalıştı" dedi.