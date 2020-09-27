Haberler Süper Lig Süper Lig'den haberler (27.09.20)

'den haberler (27.09.20)

'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Süper Lig'den haberler (27.09.20)

BAŞAKŞEHİR DİBE ÇAKILDI

Son şampiyon sezona 3 yenilgiyle başladı. Başakşehir geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada puan alamayan ilk ekip oldu. Sezona G.Birliği yenilgisiyle giren Başakşehir öğrencileri ve Karagümrük'e de 2-0 yenildi.

DENİZLİ ŞUT ÇALIŞTI

Horozlar, pazartesi günü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlıların teknik direktörü oyuncularına bol bol şut idmanı yaptırdı. Hırvat çalıştırıcı idman boyunca güzel golleri alkışladı. İdman çift kale maçla sona erdi.

SİVASSPOR HAZIR

Süper Lig'de , Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Yiğidolar yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdikten sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Önemli randevu bugün 16.00'da 'ta oynanacak.

ÇAYKUR RİZE'DE HEDEF 3 PUAN

Sezona iki yenilgiyle başlayan ekibi, karşısında 3 puanı hedefliyor. Teknik direktör "Artık kazanma vaktimiz geldi. İyi oyunla birlikte galip gelmek istiyoruz. Takımda moraller yerinde. Oyuncularım da hafta boyunca çok hırslı çalıştı" dedi.

BİZE ULAŞIN