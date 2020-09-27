Son dakika: Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Doğan, Boldrin, Michalak, Remy.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Efkan, Tayfur, Mustafa Pektemek, Babacar.