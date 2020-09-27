Haberler Süper Lig Son dakika: Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Son dakika: - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

'in 3. haftasında sahasında 'u konuk edecek. İki takım 'nda karşı karşya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Karşılaşma öncesi iki ekibin de ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 07:55 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 12:58
Son dakika: Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

'nda oynanacak olan mücadeleyi tecrübeli hakem yönetecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Doğan, Boldrin, Michalak, Remy.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Efkan, Tayfur, , Babacar.

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