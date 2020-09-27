Haberler Süper Lig Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

'in 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında arştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 08:42 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 15:22
Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Ankaragücü maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynancak olan Sivasspor - Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ İLK 11'İ

Sivasspor: Samassa, Caner, Ziya, Camara, Hakan Arslan, Ninga, Yasin, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Alper Potuk, Luka Adzic, Bolingi, Paintsil

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