Haberler Süper Lig Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında arştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 08:28 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 08:28
Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede İttifak Holding ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Adil, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Atakan, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Larin

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