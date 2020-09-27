Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, konuk ekip Alanyaspor 69'da Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti.

REMY SAHNE ALDI!

Golden sonra beraberlik için bastıran Karadeniz ekibi, aradığı golü 80. dakikada buldu. Rizespor'un Fransız yıldızı Loic Remy, attığı golle Süper Lig'de hem siftah yaptı hem de takımına 1 puanı kazandırdı: 1-1.

ALANYA İLK KEZ TAKILDI

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Rosenborg'a elenen Alanyaspor, bu sonuçla ligde ilk kez takılırken, puanını 7'ye çıkardı.Rizespor ise ilk kez puanla tanıştı.