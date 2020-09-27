Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'in 3. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Rizespor, yenik duruma düştüğü maçta 1 puanı Fransız yıldızı 'nin 80'de attığı golle kurtardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 07:55 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 15:27
Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

'in 3. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, konuk ekip Alanyaspor 69'da 'in golüyle 1-0 öne geçti.

REMY SAHNE ALDI!
Golden sonra beraberlik için bastıran ekibi, aradığı golü 80. dakikada buldu. Rizespor'un Fransız yıldızı , attığı golle Süper Lig'de hem siftah yaptı hem de takımına 1 puanı kazandırdı: 1-1.

ALANYA İLK KEZ TAKILDI
UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Rosenborg'a elenen Alanyaspor, bu sonuçla ligde ilk kez takılırken, puanını 7'ye çıkardı.Rizespor ise ilk kez puanla tanıştı.

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