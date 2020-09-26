Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

YENİ MALATYASPOR: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.