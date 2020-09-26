Haberler Süper Lig Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

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’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında ’u ağırlıyor. Her iki takım da ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:15 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:59
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

YENİ MALATYASPOR: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

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