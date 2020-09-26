Haberler Süper Lig Son dakika: Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Son dakika: – B.B. maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında B.B. ’u ağırlıyor. Maçın hakemi, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:06 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 12:38
Son dakika: Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile B.B. karşılaşacak. 'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu.

KAYSERİSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Muğdat, İlhan, Lennon, Kanga

ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed

KAYSERİSPOR – B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR – B.B. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda 13:30'da oynanacak olan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

BİZE ULAŞIN