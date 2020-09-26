Haberler Süper Lig Hatayspor – Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında ’yı ağırlıyor. Maçın hakemi, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor – Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:12
Hatayspor – Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile karşılaşacak. 'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Hatayspor – Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor – Kasımpaşa maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak olan maçı yönetecek.

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz, Adama Traore, Gökhan Karadeniz, Rayane Aabid, Helder Barbosa, Mame Diouf.

Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Julian Jeanvier, Tomas Brecka, Tarkan Serbest, Loret Sadiku, , Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Varga, Alan.

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