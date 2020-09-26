Haberler Süper Lig Hatayspor – Kasımpaşa | CANLI

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’de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. sahasında ’yı ağırlıyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor hata yapmak istemezken, ilk 2 haftayı 1 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamlayan Kasımpaşa'da mutlak 3 puan peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:12 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 15:55
Hatayspor – Kasımpaşa | CANLI

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile karşıya geliyor. 'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16:00'da çalan Hatayspor – Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı yönetiyor.

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Mesut, Yusuf, Popov, Dos Santos, Aabid Rayane, Selim, Traore, Gökhan, Diouf, Helder Barbosa

Kasımpaşa: Ramazan, Tarkan, Sadiku, Varga, Brecka, Hajradinovic Hadergjonaj, Aytaç, Pavelka, Yusuf, Alan Lima

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