Hatayspor – Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Hatayspor ile Kasımpaşa karşıya geliyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16:00'da çalan Hatayspor – Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Hüseyin Göçek yönetiyor.

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Mesut, Yusuf, Popov, Dos Santos, Aabid Rayane, Selim, Traore, Gökhan, Diouf, Helder Barbosa

Kasımpaşa: Ramazan, Tarkan, Sadiku, Varga, Brecka, Hajradinovic Hadergjonaj, Aytaç, Pavelka, Yusuf, Alan Lima