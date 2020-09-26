Göztepe – Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Göztepe ile Gaziantep FK karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Göztepe – Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe – Gaziantep FK maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak olan maçı Yasin Kol yönetecek.

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior, Güray Vural, Sousa, Maxim, Kenan Özer, Andre