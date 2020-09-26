Haberler Süper Lig Göztepe – Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında ’yı ağırlıyor. Maçın hakemi, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe – Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:09
Göztepe – Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. Aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken ile karşılaşacak. Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Göztepe – Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe – Gaziantep FK maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak olan maçı Yasin Kol yönetecek.

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

Gaziantep FK: , Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior, Güray Vural, Sousa, Maxim, Kenan Özer, Andre

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