CANLI | Kayserispor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Muğdat, İlhan, Lennon, Kanga

ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed

KAYSERİSPOR – B.B. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda 13:30'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.