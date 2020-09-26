Haberler Süper Lig CANLI | Kayserispor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor

CANLI | – Büyükşehir Belediye

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında Büyükşehir Belediye ’u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:06 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 13:32
CANLI | Kayserispor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile Büyükşehir Belediye karşılaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Muğdat, İlhan, Lennon, Kanga

ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed

KAYSERİSPOR – B.B. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

'nda 13:30'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

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