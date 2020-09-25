Karagümrük - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Frei, Crivelli, Demba Ba.
KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karagümrük - Başakşehir maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.