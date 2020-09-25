Haberler Süper Lig Karagümrük - Başakşehir | CANLI

Karagümrük - | CANLI

'in 3. haftasının açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. İlk 2 haftada 4 puan toplayan Karagümrük, zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedeflerken, iki maçını mağlup tamamlayan son şampiyon ise ilk galibiyetini almak istiyor. Kritik müsabakanın fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 07:59 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 19:56
Karagümrük - Başakşehir | CANLI

'in 3. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği zorlu mücadelenin fotomac.com.tr'de...

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Frei, Crivelli, .

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karagümrük - maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

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