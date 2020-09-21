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Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:59
Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile 2 sezondur istenilen başarıları elde edemeyen ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 21 Eylül Pazartesi saat 20:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Ferdi, Valencia, Frey

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Mesut, Aabid, Sackey, Selim, Gökhan, Ribeiro, Diouf

EROL BULUT 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

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