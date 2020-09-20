Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | CANLI

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'in 2. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasına puansız başlayan iki ekipte mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 07:59 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 15:57
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. , Stadyumu'nda 'u ağırlıyor. Ligin ilk haftasını puansız kapatan iki ekipte mücadeleye mutlak 3 puan için çıkıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçında başlama düdüğü saat 16:00'da çalarken, mücadelede beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçında Suat Arslanboğa (Orta Hakem), Erdem Bayık (Yardımcı Hakem), Özgür Ertem (Yardımcı Hakem) ve Mustafa Kürşad Filiz (4. Hakem) görev yapıyor.

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MÜCADELESİNDE 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, , Jeanvier, Brecka, Sadiku, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih, Tunay, Samudio, Skoda

Ligin ilk haftasında iki takım da sahadan puansız ayrıldı. Kasımpaşa, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, Çaykur Rizespor ise sahasında 'ye 2-1 mağlup oldu.

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