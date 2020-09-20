Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Fatih Karagümrük | CANLI

FK - | CANLI

'in 2. haftasında FK, sahasında 'ü konuk ediyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 08:09 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 19:00
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük | CANLI

'de 2. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Sezona Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan FK, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekibi 'ü konuk ediyor.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Gaziantep FK - Karagümrük maçı beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçında Alper Ulusoy (Orta Hakem), Mustafa Emre Eyisoy (Yardımcı Hakem), Aleks Taşçıoğlu (Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu (4. Hakem) olarak görev yapıyor.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Kana Biyik, Tosca, Dijobodji, Junior, Güray, Jefferson, Maxim, Andre, Kenan.

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Roco, Zukanovic, Alpaslan, Biglia, Sabo, Darri, Vato, Ndao, Sobiech.

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