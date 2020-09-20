Gaziantep FK - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Sezona Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep FK, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Gaziantep FK - Karagümrük maçı beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçında Alper Ulusoy (Orta Hakem), Mustafa Emre Eyisoy (Yardımcı Hakem), Aleks Taşçıoğlu (Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu (4. Hakem) olarak görev yapıyor.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Kana Biyik, Tosca, Dijobodji, Junior, Güray, Jefferson, Maxim, Andre, Kenan.

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Roco, Zukanovic, Alpaslan, Biglia, Sabo, Darri, Vato, Ndao, Sobiech.