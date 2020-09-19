Haberler Süper Lig Son dakika: Gençlerbirliği - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Son dakika: - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Son dakika... 'in 2. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Maç öncesinde iki takım taraftarları birçok konu hakkında araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Gençlerbirliği - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 07:06 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:45
Son dakika: Gençlerbirliği - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

heyecanı devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın hakemi, muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı yer aldı. Peki, Gençlerbirliği - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Konyaspor maçı 19 Eylül günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Halil İbrahim, Motta, Soner, Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Ömer Ali, Cikalleshi

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