Gençlerbirliği - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın hakemi, muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı yer aldı. Peki, Gençlerbirliği - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Konyaspor maçı 19 Eylül günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Zargo, Diego, Halil İbrahim, Berat, Soner, Ayite, Candeias, Sio, Stancu

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Shengelia, Thuram