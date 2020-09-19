Haberler Süper Lig Gençlerbirliği - Konyaspor | CANLI

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'in 2. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. İki ekipte mutlak galibiyet için Başkent'te karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 07:06 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 13:34
Gençlerbirliği - Konyaspor | CANLI

heyecanı devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

13:30'da başlayan Gençlerbirliği - Konyaspor beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Halil İbrahim, Motta, Soner, Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Ömer Ali, Cikalleshi

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