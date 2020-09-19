Gençlerbirliği - Konyaspor | CANLI

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
13:30'da başlayan Gençlerbirliği - Konyaspor beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Halil İbrahim, Motta, Soner, Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Ömer Ali, Cikalleshi