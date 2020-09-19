Gençlerbirliği 0-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta maçında Gençlerbirliği, evinde Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Bu skorla birlikte ligin ilk haftasını BAY geçen Konyaspor ile 2. haftada puanla tanışan Gençlerbirliği ligdeki ilk puanlarını aldı.



NOTLAR

Maçta iki takımda birer isabetli şut çekti.

Gençlerbirliği teknik direktörü Nobre, kariyerinin ilk puanını elde etti.

Konyaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal ilk maçına çıktı.

Gençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya hayatını kaybeden Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin'i anan tişörtle çıktı. Karşılaşma öncesi Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada "Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız." yazılı pankart asıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.

33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.

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