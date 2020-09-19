Haberler Süper Lig Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor | CANLI

Aytemiz - | CANLI

'in 2. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor. Karşılaşmanın detaylarına ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 08:34 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 19:05
Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor | CANLI

heyecanı devam ediyor. Aytemiz ile Hes Kablo karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Alanyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Caulker, Juanfran, Moubandje, Efecan, Salih, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

Kayserispor: Lung, Attamah, Dimitrios, Lopes, Yasir, Ackah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Uzodimma, Muğdat, Kanga.

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