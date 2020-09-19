Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geliyor.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Alanyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Caulker, Juanfran, Moubandje, Efecan, Salih, Bakasetas, Davidson, Bareiro.
Kayserispor: Lung, Attamah, Dimitrios, Lopes, Yasir, Ackah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Uzodimma, Muğdat, Kanga.