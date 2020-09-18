Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

2020-2021 sezonu Süper Lig 2. hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında geçtiğimiz haftayı lider tamamlayan Göztepe'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm deyaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı 18 Eylül Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçında Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemleri Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana

Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye