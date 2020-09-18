Haberler Süper Lig BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe | CANLI

BtcTurk - | CANLI

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Haftanı açılış maçı olan mücadele 'nda seyircisiz olarak oynanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 08:27 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 19:53
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe | CANLI

'de 2020-2021 sezonu 2. hafta açılış maçında BtcTurk , geçtiğimiz haftayı lider tamamlayan 'yi sahasında konuk ediyor.


YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı 'nda oynanıyor. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak naklen yayınlanıyor.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçında hakem düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemleri Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapıyor.

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Hafes, Ahmed, Youssuf, Cueva, Fofana, , .

Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Brown.

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