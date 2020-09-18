BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 2. hafta açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz haftayı lider tamamlayan Göztepe'yi sahasında konuk ediyor.
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak naklen yayınlanıyor.
CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemleri Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapıyor.
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Hafes, Ahmed, Youssuf, Cueva, Fofana, Adem Büyük, Umut Bulut.
Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Brown.