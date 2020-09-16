Henüz 1. vitesteler!

Süper Lig'de yeni sezon yine pandeminin gölgesinde, seyircisiz bir şekilde başladı. Pandemi nedeniyle geç biten geçen sezon sonrasında yeni sezona tam hazır giremeyen takımların çokluğu ilk haftada dikkati çekti. Şampiyonluğun favorilerinden F.Bahçe, Rize'de 1-0 geriye düştükten sonra tecrübeli ayaklarıyla galip gelmesini bildi. Beşiktaş derbide Trabzon karşısında rakibinin zaaflarından iyi faydalanıp 3-1 kazanmasını bildi. Trabzon'da orta saha ve iyi bir golcü eksikliği fazlasıyla hissedildi.

YENİ CİMBOM BEĞENİLDİ

Transferde ince eleyip sık dokuyan G.Saray, geçen sezonki kadrosu üzerine nokta atışı dokunuşlar yaptı. G.Antep önünde Falcao, Taylan, Feghouli gibi eski isimlerin yanında yeni transferler Arda, Omar ve Emre Kılınç maçta fark yaratan isimler oldu. Takımlar içinde en hazırı Cimbom gözüktü. Yeniler Hatay, K.Gümrük ve Erzurum 25 yıl sonra lige galibiyetle başlayan üçlü oldu. Göztepe'nin Denizli'yi 5-1, Alanya'nın da Sivas'ı deplasmanda 2-0 yenmesi haftanın dikkat çeken sonuçları olarak gerçekleşti.

HAFTANIN TAKIMI: HATAYSPOR

TFF 1. Lig'in şampiyonu Hatayspor, Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir'i mağlup ederek, sezona flaş bir sonuçla başlangıç yaptı.

HAFTANIN SÖZÜ: FATİH TERİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezona bir isim önerisiyle ilgili esprili bir yanıt verdi. Fatih Terim, "Korona 2 olsun. Birincisini oynadık bu ikincisi. İşin esprisi bir tarafa, seyircisiz her kulüp için çok zor. Parasal yönü bir tarafa işin manevi yönü ve keyfi başka bir tarafa. İnşallah hepimizin sevinçleri ve üzüntüleri paylaştığı bir ortama tekrar kavuşuruz" temennisinde bulundu.

HAFTANIN HOCASI: SERGEN YALÇIN

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Trabzon'a gidemeyen başarılı çalıştırıcı, buna rağmen takımını güçlü rakibine karşı çok iyi hazırlamış. Hocalarının yokluğunu hissettirmeyip, yüzünü kara çıkartmayan siyah-beyazlı futbolcular da 3 gollü galibiyetle Sergen Yalçın'a moral verdi.



HAFTANIN GOLÜ: TRİPİÇ

Göztepe'nin kanat oyuncusu, Denizlispor ağlarına yaklaşık 35 metreden jeneriklik bir füze gönderdi.

HAFTANIN ASİSTİ: SİSSOKO

Fildişi Sahilli orta saha, sol kanatta öyle bir çalım attı ki A.Gücü'lü iki oyuncuyu birbirine çarpıştırdı. Yaptığı ortada Oltan kafayla Dadaş'a galibiyeti getirdi.

HAFTANIN KURTARIŞI: GÜNAY

Günay, Falcao'nun altıpasta sert kafa vuruşunu direk dibinde müthiş bir refleksle kurtardı. Kolombiyalı golcünün hat-trick yapmasına izin vermedi.

HAFTANIN OLAYI: ASLAN'DA EL TİGRE KASIRGASI

Galatasaray, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle tam verim alamadığı golcüsü Falcao'yu bu sezon sağlıklı bir şekilde kullanacağa benziyor. G.Antep FK karşısında 2 gol, 1 asistle oynayan El Tigre (Kaplan), hem oynadı hem de oynattı. Kolombiyalı golcü, bu formunu sürdürürse Cimbom'un şampiyonluk yolundaki en önemli kozu olacağı kesin.

-Geçen sezon Süper Lig'de geri düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran takım olan Fenerbahçe (20), yeni sezona da bu şekilde başladı.

-Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasında en fazla ikili mücadele kazanan (10) ve top kapan (6) oyuncu Cimbom'dan Taylan Antalyalı oldu.

-Siyah-beyazlıların yeni transferi Fabrice N'Sakala, 3-1 galip geldikleri Trabzonspor maçında en fazla ikili mücadele kazanan Beşiktaşlı oyuncu oldu.

-1995-1996'dan bu yana ilk kez Süper Lig'e yeni yükselen üç takım da sezona galibiyetle başladı: Hatayspor, Erzurumspor, Fatih Karagümrük