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Haberler Süper Lig Son dakika: Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Son dakika: - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Son dakika... Son şampiyon Medipol sahaya çıkıyor. 'in ilk haftasında ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 13:07 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 19:10
Son dakika: Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol , TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek.

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Başakşehir maçı 14 Eylül Pazartesi saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

HATAYSPOR: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Mame Diouf

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

SON ŞAMPİYON SAHAYA ÇIKIYOR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir, 2020-2021 dönemini Hatayspor deplasmanında açıyor. Başakşehir; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve 'nda ter dökeceği yeni sezona temsilcisi karşısında alacağı 3 puanla güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Geride kalan sezonda ligin ilk maçında 'a 3-0 kaybeden İstanbul ekibi, ondan önceki üç sezona ise gol yemeden aldığı galibiyetlerle start vermişti.

KADROYA 3 TAKVİYE

Bir yandan da kadro planlamasını sürdüren turuncu-lacivertli takım, Gael Clichy, , Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırırken; Chadli, Rafael ve 'ı ise renklerine bağladı.

DÜDÜK METE KALKAVAN'DA

Hatayspor ile Başakşehir arasındaki zorlu karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.