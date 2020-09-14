Hatayspor - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk haftanın kapanış mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'a konuk oluyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CANLI

HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

HATAYSPOR: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Mame Diouf

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Başakşehir maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

KADROYA 4 TAKVİYE

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi2ne temsil edecek olan Başakşehir, yeni sezon öncesi 4 isimle yollarını ayırırken, 4 de transfer yaptı. Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho'ya veda eden turuncu-lacivertli takım; Chadli, Rafael, Hasan Ali Kaldırım ve Boli Bolingoli'yi ise renklerine bağladı.