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Haberler Süper Lig Hatayspor - Başakşehir | CANLI

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'de 1. haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı ile son şampiyon Medipol kozlarını paylaşıyor. Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alan rakibi karşısında 3 puana uzanıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. ise şampiyonu devirip sürpriz yapma peşinde... Hatayspor ile arasındaki zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 13:07 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:16
Hatayspor - Başakşehir | CANLI

'de heyecan devam ediyor. İlk haftanın kapanış mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol , 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen 'a konuk oluyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.

HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CANLI

HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

HATAYSPOR: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Mame Diouf

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli,

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Başakşehir maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

KADROYA 4 TAKVİYE

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi2ne temsil edecek olan Başakşehir, yeni sezon öncesi 4 isimle yollarını ayırırken, 4 de transfer yaptı. Gael Clichy, , Eljero Elia ve Robinho'ya veda eden turuncu-lacivertli takım; Chadli, Rafael, ve Boli Bolingoli'yi ise renklerine bağladı.