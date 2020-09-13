Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in ilk haftasında futbolseverler derbi heyecanını yaşıyor. Trabzonspor ile Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

BEŞİKTAŞ SERGEN YALÇIN'DAN YOKSUN SAHADA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Trabzonspor maçı öncesi yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor maçında takımın başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin yer alıyor.



Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.



Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle;



"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.



Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile derbi maçına çıkan Trabzonspor'da Marlon, Joao Pereira, Anders Trondsen, Sörloth, Yusuf Sarı gibi isimlerin eksikliği bulunuyor.

YENİ TRANSFER MONTERO LİSANS İÇİN BEKLEYECEK

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediği Douglas ve Mirin'i de geçen hafta itibariyle kadro dışı bırakarak kendilerine takım bulmasını istedi. Ancak her iki futbolcu da şu ana kadar aldıkları ücreti gerekçe göstererek ayrılamaya pek yanaşmıyor ve takımdan ayrı başka bir sahada antrenmanlarını sürdürüyor.



Mirin ve Douglas'ın ayrılmaya yanaşmaması yeni transfer Montero'nun da takıma katılmasını geciktiren bir etken oldu. Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, son transfer Montero'ya henüz lisans çıkartmadı. Bunun sebebi ise yarın İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması beklenen Josef De Souza.14'üncü yabancı hakkını mevcut durumda Josef'ten yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Montero'ya lisans çıkartılmadı. İspanyol stopere Douglas ve Mirin'in gönderilerek yer açılması durumunda lisans çıkartılacak.