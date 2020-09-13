MKE Ankaragücü - B.B. Erzurumspor | CANLI

Süper Lig'de ilk hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Başkent ekibi MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.





ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'da başlayan Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanıyor. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor.

ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi.

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed.