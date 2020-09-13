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MKE Ankaragücü - B.B. Erzurumspor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
Haberler Süper Lig MKE Ankaragücü - B.B. Erzurumspor | CANLI

- B.B. Erzurumspor | CANLI

'in ilk haftasında Ankaragücü, ligin yeni takımı B.B. Erzurumspor'u sahasında ağırlıyor. 'ndaki karşılaşma corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 08:11 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 17:05
MKE Ankaragücü - B.B. Erzurumspor | CANLI

'de ilk hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Başkent ekibi , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.


ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'da başlayan Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanıyor. Ankara 'nda oynanan mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor.

ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi.

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed.