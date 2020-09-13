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Kayserispor - Kasımpaşa | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
Haberler Süper Lig Kayserispor - Kasımpaşa | CANLI

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'in ilk haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta iki takımın da hedefi 3 puan. Kayserispor ile Kasımpaşa'yı karşı karşıya getiren mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 08:26 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 16:59
Kayserispor - Kasımpaşa | CANLI

2020-2021 sezonunun ilk haftasında ile , Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanıyor.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA CANLI

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Lopes, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Yasir, Uzodimma, Campanharo, Hasan Hüseyin, Ömer Uzun, Situm.

Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Jeanvier, Haddadi, Brecka, Tirpan, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Kevin Varga, Gohou.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hakem 'nun düdük çaldığı Kayserispor - Kasımpaşa maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.