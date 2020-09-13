Kayserispor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanıyor.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA CANLI
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Lopes, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Yasir, Uzodimma, Campanharo, Hasan Hüseyin, Ömer Uzun, Situm.
Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Jeanvier, Haddadi, Brecka, Tirpan, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Kevin Varga, Gohou.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı Kayserispor - Kasımpaşa maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.