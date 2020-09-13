Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında kritik bir 90 dakika oynanıyor. Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.
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ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Hakan, Doğukan, Ribeiro, Amilton, Bünyamin, Jahovic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Johansson, Halil İbrahim, Diego Angelo, Soner, Berat, Candeias, Ayite, Sio, Stancu
ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Antalya Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.