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Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'...
Haberler Süper Lig Antalyaspor - Gençlerbirliği | CANLI

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Süper Lig'in ilk haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. Orgill, Nuri Şahin ve Serdar Gürler gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Akdeniz temsilcisi, Dominik Furman, Murat Yildirim ve Piris da Motta gibi isimleri transfer eden Ankara ekibiyle kozlarını paylaşacak. Antalyaspor - Gençlerbirliği müsabakasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 08:41 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 19:57
Antalyaspor - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında kritik bir 90 dakika oynanıyor. ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI;

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Hakan, Doğukan, Ribeiro, Amilton, Bünyamin, Jahovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Johansson, Halil İbrahim, Diego Angelo, Soner, Berat, Candeias, Ayite, Sio, Stancu

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Antalya Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.