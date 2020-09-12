Derbi heyecanı Ege’de yaşanacak

İki Ege ekibi Göztepe ve Denizli, bugün İzmir'de sezonun ilk maçında karşılaşacak. Göztepe'de yeniler Burak, Kubilay, İrfan, Burekovic, Ideye ve Ndiaye ile Horoz'da; Pantilimon, Cenk, Bakalorz, Sakıb, Özer, Mesanovic ve Sagal şans verilmesi halinde görev alabilecek.

BALKOVEC GÜMRÜK'TE

Öte yandan alt liglerde transferler devam ediyor. Son olarak Karagümrük, Sloven milli futbolcu Jure Balkovec'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Empoli'de forma giyen Balkovec, 34 maçta 1 gol attı.