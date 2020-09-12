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Haberler Süper Lig Derbi heyecanı Ege’de yaşanacak

Derbi heyecanı ’de yaşanacak

'de ilk hafta heyecanı sürüyor. Bugün ligin iki ekibi ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 01:02 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Derbi heyecanı Ege’de yaşanacak

İki ekibi ve , bugün 'de sezonun ilk maçında karşılaşacak. Göztepe'de yeniler Burak, Kubilay, İrfan, Burekovic, Ideye ve Ndiaye ile Horoz'da; Pantilimon, Cenk, Bakalorz, Sakıb, Özer, Mesanovic ve Sagal şans verilmesi halinde görev alabilecek.

BALKOVEC GÜMRÜK'TE
Öte yandan alt liglerde transferler devam ediyor. Son olarak Karagümrük, Sloven milli futbolcu Jure Balkovec'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Empoli'de forma giyen Balkovec, 34 maçta 1 gol attı.