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08 Eylül 2020, Salı
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’de teknik yarışa geri sayım!

Süper Lig’de teknik yarışa geri sayım!

'de 2020/2021 sezonunun başlamasına az bir süre kala bu sezon, ligde ilkler yaşanacak. 21 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de 10 kulüp geçen sezonki hocalarıyla yola devam ediyor. 5 yabancı çalıştırıcının başarı kovalayacağı maratonda en genç isim , en yaşlısı ise . İşte Süper Lig'deki teknik yarışın detayları.

'de 2020- 2021 sezonu için geri sayım başladı. 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla start alacak olan ligde ilk kez 21 takım mücadele edecek. Bu 21 kulübün 10'u geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam ediyor. Sabah'ın haberine göre; Bu sezon ligde mücadele edecek 21 takımdan 11'i ise yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak. Son şampiyon ile Galatasaray, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, FK, İttifak Holding Konyaspor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve , geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak.

11 TAKIM HOCASINI DEĞİŞTİRDİ
Alanyaspor, Ç.Rizespor, Fenerbahçe, , Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, , , Denizlispor ile ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, değişikliğine giden ekipler oldu. Ligde yeni sezon öncesinde kulüpler tercihi Türk teknik adamlardan yana kullandı. 21 takımın 16'sında teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 5 ekibin tercihi yabancı isimler oldu. Trabzonspor İngiliz Eddie Newton, Gaziantep FK Rumen Marius Sumudica, Denizlispor Hırvat Robert Prosinecki, Ç.Rizespor Hırvat , Gençlerbirliği de Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı yönetiminde sezona başlayacak. Ligde geçen sezon başında ise 17 Türk, bir yabancı teknik adam vardı.

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ŞAMPİYONLUK REKORU TERİM'DE
Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden G.Saray'ın çalıştırıcısı , 8 kezle lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan isim durumunda. Ayrıca Süper Lig'de teknik adamlar içinde en genci (37) , en yaşlısı ise Fatih Terim (67). Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan Şenol Can, 3 Nisan 1983, Fatih Terim ise 4 Eylül 1953 doğumlu.

  1. 08.09.2020
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