Süper Lig’de teknik yarışa geri sayım!
Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun başlamasına az bir süre kala bu sezon, ligde ilkler yaşanacak. 21 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de 10 kulüp geçen sezonki hocalarıyla yola devam ediyor. 5 yabancı çalıştırıcının başarı kovalayacağı maratonda en genç isim Şenol Can, en yaşlısı ise Fatih Terim. İşte Süper Lig'deki teknik yarışın detayları.
Süper Lig'de 2020- 2021 sezonu için geri sayım başladı. 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla start alacak olan ligde ilk kez 21 takım mücadele edecek. Bu 21 kulübün 10'u geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam ediyor. Sabah'ın haberine göre; Bu sezon ligde mücadele edecek 21 takımdan 11'i ise yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak. Son şampiyon Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak.
11 TAKIM HOCASINI DEĞİŞTİRDİ
Alanyaspor, Ç.Rizespor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor ile ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu. Ligde yeni sezon öncesinde kulüpler tercihi Türk teknik adamlardan yana kullandı. 21 takımın 16'sında teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 5 ekibin tercihi yabancı isimler oldu. Trabzonspor İngiliz Eddie Newton, Gaziantep FK Rumen Marius Sumudica, Denizlispor Hırvat Robert Prosinecki, Ç.Rizespor Hırvat Stjepan Tomas, Gençlerbirliği de Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı Mert Nobre yönetiminde sezona başlayacak. Ligde geçen sezon başında ise 17 Türk, bir yabancı teknik adam vardı.
ŞAMPİYONLUK REKORU TERİM'DE
Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden G.Saray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, 8 kezle lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan isim durumunda. Ayrıca Süper Lig'de teknik adamlar içinde en genci Şenol Can (37) , en yaşlısı ise Fatih Terim (67). Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan Şenol Can, 3 Nisan 1983, Fatih Terim ise 4 Eylül 1953 doğumlu.
- 08.09.2020
- Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
- Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı
- Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig’de teknik yarışa geri sayım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.