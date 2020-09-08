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08 Eylül 2020, Salı
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’te 3 bomba

Karagümrük’te 3 bomba

; 'tan Roco, Hull'den Lichaj ve Antaly'dan Aatıf'ı aldı.

F., 'la vedalaşan Enzo Roco, 'de 'den ayrılan sağ bek Eric Lichaj ve 'dan ayrılan orta saha 'yu kadrosuna kattı. İki sezon önce Beşiktaş'a gelen 28 yaşındaki Roco, 'da 27 maçta oynadı. 'nda 16 kez ter döken 31 yaşındaki Polonya asıllı Lichaj ise Championship'te 30 maçta boy gösterdi. Daha önce , F.Bahçe ve 'de oynayan Aatif'ın ise kariyerinde 204 maçta 62 golü var.
  1. 8.9.2020
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