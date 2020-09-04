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04 Eylül 2020, Cuma
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'den kart uygulamasında değişiklik

TFF'den kart uygulamasında değişiklik

(), 'nda değişikliğe gitti. Buna göre ikinci sarıdan gören oyuncu, aynı kategoride cezasını çekecek.

(), 'nda değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde, maddelerinde değişiklik yapılan talimatlar yayımlandı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. Maddesi'nin değiştirilen 5. fıkrasına göre resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek.

94. Madde'nin 5. fıkrası şöyle:

"Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."

  1. 05.09.2020
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