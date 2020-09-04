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04 Eylül 2020, Cuma
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'den haberler (03.09.20)

Süper Lig'den haberler (03.09.20)

'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Alanyaspor, takımdan ayrılan usta golcüsü Cisse'nin boşluğunu İtalya'dan doldurdu. Akdeniz temsilcisi, 2008'de Pescara alt yapısından yetişen 27 yaşındaki Senegalli santrfor 'ı İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık transfer etti. Daha önce Fiorentina ve Lecce'de de ter döken Babacar, İtalya'da 166 maçta 39 gol, 14 asist katkısı sağladı. Kupada 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan tecrübeli forvet, Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol, 1 asist üretti. 2018-19'da Sassuolo'da 31 maçta 7 gol, 2 asistlik performansıyla öne çıkmasına rağmen geçen sezon başında teknik direktör De Zerbi'yle anlaşamayıp yine Serie A'da Lecce'nin yolunu tutan 1.85 boyundaki Khouma Babacar, burada 25 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.

YA SANOGO YA NİASSE
Denizlispor, Everton'la vedalaşan Niasse için girişimlerini sürdürürken, Fransa Ligue 2'ye düşen Toulouse takımından ayrılan, Arsenal ve Ajax gibi devlerde oynamış Sanogo için de nabız yoklamaya başladı. 27 yaşındaki Fransız forvete teklifini ileten Ege ekibi, 1.94 boyundaki santrfordan yanıt bekliyor.

GELECEĞİN ELMAS'I ANTALYA'DA
Genç futbolcuları taramaya devam eden Antalyaspor, Makedonya'da Shkendija Tetovo forması giyen Omar İmeri'yi renklerine bağladı. 20 yaşındaki Arnavut sağ kanat, geleceğin Eljif Elmas'ı olarak gösteriliyor. Geçen sezon takımıyla 20 maça çıkan genç futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

KALECİ FARNOLLE ERZURUM'A
Erzurumspor, Konya'ya giden kaleci Sehic'in yerini Farnolle ile doldurmaya hazırlanıyor. Mavi- beyazlılar, Y.Malatya'dan ayrılan 35 yaşındaki Beninli eldivenle el sıkıştı. 1.97 boyundaki dev kaleci geçen sezon 38 maçta ter dökerken kalesinde 56 gol gördü.

MAESTRO MURAT G.BİRLİĞİ'NDE
Gençlerbirliği, 'dan ayrılan 33 yaşındaki orta saha ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli maestro, 2017'den beri top koşturduğu sarı-kırmızılılarda geçen sezon 31 karşılaşmada, 1 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.

TETTEH MALATYA'YA
Yeni Malatyaspor golcü transferinde bombayı, bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Çekya ekibi 'dan Benjamin Tetteh ile patlatmaya hazırlanıyor. Ajansspor'a konuşan Başkan Adil Gevrek, "Transfer imzaya kaldı" diye müjdeyi verdi. 23 yaşındaki Ganalı santrfor, geçen sezon 38 maçta 8 kez ağları havalandırdı, 5 de asist yaptı.

SIDNEY Antalya'da
Antalyaspor, Almanya Milli Takım formasını da terleten Sidney Sam'i 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Sağ ve sol kanatta oynayabilen Nijerya asıllı Alman futbolcu, son olarak Avusturya takımlarından Altach'ın formasını terletti. Kırmızı-beyazlılar, Makedonya'da Shkendija Tetovo forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Omar İmeri'yi de renklerine bağladı.

  1. 4.9.2020
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