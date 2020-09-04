Maçlar seyircisiz - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Maçlar seyircisiz

Maçlar seyircisiz

Maçlar seyircisiz

'Maçların yüzde 30 seyirciyle oynanması’ kararı iptal edildi; ‘’nun görüşüyle, ilk devre seyircisiz olacak’ denildi.

, 11 Eylül'de başlayacak maçlarının ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirciyle oynanacağını açıklamıştı. Ancak Fahrettin Koca, 'nun ligin ilk devresinin seyircisiz oynanmasını tavsiye ettiğini söyledikten sonra TFF'den geri adım geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: Yönetim Kurulumuzun toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin % 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; pandeminin seyri ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, maçların 2020-21 sezonunun ilk devresinde seyircisiz oynanmasına karar verilmiştir.
  1. 4.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maçlar seyircisiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA